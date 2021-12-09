Tunceli’de kar yolları kapattı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 10, Hozat ilçesinde 5 ve Pülümür ilçesinde de 5 olmak üzere 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce, kapanan köy yollarının açılması için çok sayıda ekiple çalışma yürütülüyor. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmasında öncelikli olarak sağlık sebepleri, taşımalı eğitim ve köy grup yolları olmak üzere tüm yollarda çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Tunceli-Erzincan kara yolundaki Pülümür ilçesi Cankurtaran mevkisi ve Hozat ile Ovacık ilçesi arasındaki Karaoğlan mevkisinde, yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86’ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Pülümür ilçesinde jandarma ekipleri, kış lastiği denetimi yaptı, sürücüleri tipiye karşı uyardı.

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