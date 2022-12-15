Tunceli’de kar yağışı; kara yolu kapandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de yoğun kar yağışı etkili olurken, Hozat- Karaoğlan- Ovacık kara yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Yoğun yağışta beyaza bürünen Hozat- Karaoğlan- Ovacık kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolu yeniden açmak için Karayolları 86’ncı Şube Şefliği’ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Valilik, sürücüleri yollarda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. (DHA)

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