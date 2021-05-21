Tunceli’de, hava destekli terör operasyonunda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca Tunceli, Ovacık ve Pülümür üçgeninde bulunan dağlık bölgede tespit edilen bir grup teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Teröristlerin saklandıkları belirlenen mağara ve sığınaklar hava destekli operasyonla kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği, helikopterle sevk edilen jandarma özel harekat ekiplerinin de arazide arama faaliyetinin sürdüğü öğrenildi.

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