Tunceli’de güvenlik güçlerinden görüntülü koronavirüs uyarısı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de güvenlik güçleri çektikleri video ile vatandaşlara, koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, zor koşullarda görev yapan güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğu belirtilerek, “Hem kendi sağlığınız hem de bizim sağlımız için kurallara uyalım, zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlerinizi erteleyin, kalabalık alanlardan uzak durun” ifadelerine yer verildi.

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