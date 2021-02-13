Tunceli’de, evde kumar oynayan 25 kişiye 120 bin lira ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’in Pertek ilçesinde, jandarma ekiplerince eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 120 bin 125 lira ceza kesildi.

Pertek Sağman Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Söğütlü köyündeki evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında, 25 kişinin kumar oynadığını belirledi. Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el koyan ekipler, 25 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 120 bin 125 lira ceza uyguladı.

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