Ana Sayfa Güncel Haberler Tunceli’de ‘Eren-7 Mercan Munzur’ operasyonu başlatıldı/ Ek fotoğraflar
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Kısıtlamada kayak yapan çocuklar, polisi görünce kaçtı
Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen tepeye çıkarak kayak yapan çocuklar polisin gelmesiyle dağıldı. Kent merkezinde Emek Mahallesi,...
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İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (6) VATANDAŞ İSYAN ETTİ İzmir’de kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Fahrettin Altay Mahallesi’ndeki 65...
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