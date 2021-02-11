Tunceli’de dronlu trafik denetiminde 31 sürücüye para cezası

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de trafik ekiplerinin dronlu denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 31 sürücüye toplam 6 bin 842 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince oluşturulan noktalarda, dronlu denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 31 sürücüye hız sınırı, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve şerit ihlali ile seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan toplam 6 bin 842 TL ceza kesildi.

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