Tunceli’de 250 köy yolu kardan kapandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde 2 metreyi geçen kar kalınlığı, şehir merkezinde ise 30 santimi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 40, Mazgirt ilçesinde 49, Pülümür ilçesinde 40, Ovacık ilçesinde 34, Pertek ilçesinde 27, Hozat ilçesinde 22, Nazımiye ilçesinde 21 ve Çemişgezek ilçesinde de 17 olmak üzere toplam 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve Karayolları 88’nci Şube Şefliği ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI