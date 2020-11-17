Tunceli’de, 2 katlı ahşap kafe yandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) – TUNCELİ’de, 2 katlı ahşap kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken, çarşı merkezinde son 1 haftada 3 iş yerinde yangın çıkması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Tunceli merkeze bağlı Moğultay Mahallesi Boran Caddesi üzerindeki 2 katlı ahşap kafede, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerine jandarma ve polis ekipleri de destek verdi. 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan son 1 haftada kent merkezinde 3 iş yerinde yangın çıkması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı.

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