Tunceli’de 160 köy yolu, kardan kapandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 160 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Çemişgezek ilçesinde 4, Hozat ilçesinde 18, Mazgirt ilçesinde 21, Nazimiye ilçesinde 21, Ovacık ilçesinde 34, Pertek ilçesinde 12, Pülümür ilçesinde 40 ve merkezde 10 olmak üzere toplam 160 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de Tunceli- Erzincan yolunun Cankurtaran mevkisi ile Hozat ilçesine bağlı Demirkapı mevkisinde çalışmalarını sürdürüyor.

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