Tunceli’de 15 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; toplumsal huzuru tehdit edebilecek provakatif olayların önüne geçilmesi, can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören kutlama ve etkinlikler hariç olmak üzere Tunceli sınırları genelinde tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açma, imza kampanyası düzenleme, konser ve şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asma, meşale yakma, taşıma ve benzeri eylem ile etkinliklerin 24 Kasım saat 00.01 ile 8 Aralık saat 23.59’a kadar olmak üzere 15 gün süre ile yasaklandığı duyuruldu. (DHA)

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