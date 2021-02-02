Tunceli Valiliği sosyal medyada çıkan ‘şehit’ haberlerini yalanladı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçesinde çatışma çıktığı ve bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Tunceli Valiliği bazı sosyal medya hesaplarında Hozat ilçesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda bir askerin şehit olduğu yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında, Hozat ilçemizde çatışma çıktığı ve çatışmada bir askerimizin şehit olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Söz konusu iddiaların doğru olmadığı hususunu kamuoyunun bilgisini sunarız”

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