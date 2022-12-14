Tunceli Belediyesi’nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri, yaklaşık 14 milyon TL’lik ödenmeyen borç nedeniyle kesildi.

Tunceli Belediyesi’nin hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün elektrikleri yaklaşık 14 milyon TL’yi bulan ödenmeyen borç nedeniyle enerji şirketi tarafından kesildi. Belediye yönetiminin göreve geldiğinden bu yana elektrik faturalarını ödemediği belirtilirken, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, birim müdürlerini acil toplantıya çağırdı. Hizmet binasında, işlerin aksamaması için jeneratör devreye sokuldu. (DHA)

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