Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı(3)

MAHSUR KALAN AİLENİN YARDIMINA AFAD YETİŞTİ

Edirne’nin Kırklareli yolu üzerindeki evlerinde taşkın nedeniyle mahsur kalan Volkan Arpancil, Esra Arpancil, Birsel Şahin, Nazli Arpancil ve Emine Yiğit, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAVRU KÖPEKLER DE KURTARILDI

Değirmenyeni köyü yakınlarında oluşan adacıkta mahsur kalan 2 yavru köpeğin yardımına da AFAD ekipleri yetişti. Botla alınan yavru köpekler, yiyecek verildikten sonra hayvan barınağına gönderildi.

Öte yandan Sarayiçi’ndeki lokantası koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan Serkan Üner, köpeğinin 5 yavrusunu botla, kurtardı. Yavru köpeklerin bulunduğu bölgeye şans eseri su gelmediğini söyleyen Üner, “Köpekler restoranımızın bahçesindeydi. Biz bakıyorduk. Az önce bir ağabeyimizin botuyla gidip, getirdik. Beşi de sağ, hiçbir sıkıntıları yok. Allah’tan zarar görmediler. . Sahiplendirmek istiyoruz. Yaklaşık 50 günlükler. Kapalı bir yerde bakıyorduk. Suyun daha fazla yükselme tehlikesi olduğu için hemen gidip, aldık” diye konuştu.

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