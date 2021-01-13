Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı / Ek fotoğraflar

Soner AYDIN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ortaokul öğrencileri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, gönderdikleri mektup ve hazırladıkları video ile teşekkür etti. Merkez Yenişehir ilçesindeki Adnan...