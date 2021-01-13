Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı / Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Tunca Nehri taştı, minibüsünün üzerinde mahsur kalan sürücüyü, AFAD kurtardı / Ek...
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Kargaların cips ziyafeti kamerada
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE'de aç kalan kargalar sahilde unutulan ve ağzı açık olan cips paketini fark edince ortaya renkli...
Bilecik’te uyuşturucu şüphelileri, adliyede
Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile...
Öğrencilerden sağlık çalışanlarını duygulandıran mektup ve video
Soner AYDIN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de ortaokul öğrencileri, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, gönderdikleri mektup ve hazırladıkları video ile teşekkür etti. Merkez Yenişehir ilçesindeki Adnan...