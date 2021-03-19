Tunç Soyer: İzmir’in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız// Ek fotoğraflar

Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4,5 katına çıkarak 10,96 milyona ulaştı.