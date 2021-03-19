Tunç Soyer: İzmir’in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız// Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Tunç Soyer: İzmir’in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız// Ek...
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Devrilen traktörün altında kalan köylü öldü
Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Nurettin Demircan (45) hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.15 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana...
ABD’de bebeğini çöp kutusuna atan anneyi 23 yıl sonra DNA’sı ele...
ABD, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri'nin, (ABD) Seattle kentinde bebeğini çöp kutusuna atan Christine Marie Warren 23 yıl sonra tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletine bağlı...
Tüketiciyi mağdur edene ceza yağdı
Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4,5 katına çıkarak 10,96 milyona ulaştı.
Kartal’da lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada
Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da otomobille gelen 2 şüpheli, park halinde bulunan lüks otomobilin farlarını çaldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, hırsızlık anları...