Tümörü temizledikleri el bileğine protez yapan doktorlarla aynı hastanede çalışıyor

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’de yaşayan Ali Rıza Turhal’ın (24) el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla ‘radus’ denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal’ın bileğinde, 9 santimetrelik boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracak el bileği protezi yapılarak Turhal’a takıldı. Geçen 2 yılın ardından Turhal, el bileğini rahatça hareket ettirebilirken, kendisini hayata bağlayan iki doktorla aynı hastanede çalışmaya başladı.

Futbolcu Ali Rıza Turhal (24), 2016 yılında el bileğindeki şişlik nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde el bileğinde kötü huylu kemik tümörü olduğu tespit edilen Turhal, Doç. Dr. Burçin Keçeci ve Doç. Dr. Levent Küçük tarafından ameliyata alındı. Operasyonla ‘radus’ denilen kemikten tümörü temizlenen Turhal’ın bileğinde 9 santimetrelik boşluk oluştu. Bu boşluğu dolduracak el bileği protezi ise dünyada ilk kez Doç. Dr. Keçeci ve Doç. Dr. Küçük tarafından geliştirilerek, Turhal’a takıldı. İki yıl önce gerçekleştirilen operasyon sonrasında el bileğini rahatça hareket ettirebilen Turhal, doktorlarıyla aynı hastanede çalışmaya başladı. Turhal, hastanenin santralinde görev yapıyor.

‘YER DOLDURUCU OLMADIĞI İÇİN ELİNİ KULLANAMIYORDU’

Kemik tümörlerinin genellikle genç yaşlarda görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Burçin Keçeci, “Hastamız bize el bileğindeki şişlikle başvurdu. Yapılan tetkiklerde tümörü tespit ederek, hastaya ameliyat öncesi kemoterapi uyguladık. Tümörü bıçak vurmadan temizledik. Tümörle ilgili bir sorun yaşamadık ancak kemikte oluşan boşluğa yer doldurucu koyulamadığı için Ali Rıza elini kullanamıyordu. Bunun üzerine el bileği protezi tasarladık. Ameliyat çok başarılı geçti. İki yılı geride bıraktık, Ali Rıza el bileğini ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar iyi kullanıyor. Biz Doç. Dr. Küçük ile Medicana İnternational İzmir Hastanesi’nde görev yapmaya başladık. Ali Rıza’nın da bir iş başvurusu olmuştu. Şimdi ameliyat ettiğimiz hastayla birlikte çalışıyoruz. Yerleştirilen protez özel malzemelerden ve titanyumdan oluşuyor. Bu protezi Ali Rıza için tasarladık ama benzer hastalarda uygulanabilmesi için modüler sisteme çevirdik. Bunu yerli bir firmayla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Yerleştirilen protezin birkaç parçadan oluştuğunu anlatan Doç. Dr. Levent Küçük de “Protezi yerleştirdik ama bunların hepsinin dizayn süreci, kemiklerin uyum gösterip göstermemesi ciddi bir AR- GE çalışmasının ürünüdür. Her şey hazır olduktan sonra biz hasta üzerinde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Aylar süren bir hazırlık süreci vardı. Protezi, el bileğinin hareketli kullanımı için tercih ediyoruz. Operasyonun ardından hareket kazandırma, kuvvetlendirme gibi fizik tedavi aşamalarını tek tek uyguladık. Modüler sistem, hastaya spesifik olarak uygulanması değil de farklı hastalarda da kullanılabilme özelliğini taşıyan dünyadaki ilk protezdir. Bu protez kırık hastalarında da tümör hastalarında da kullanılabilecek bir protez olması bakımından ilk protez” dedi.

Daha önce futbolcu olduğunu söyleyen Ali Rıza Turhal, “Ben 2016 yazında el bileğimden bir sakatlık yaşadım. Futbol yaşantıma bağlayarak üstüne gitmedim ama daha sonra hastaneye başvurduğumda kötü huylu bir tümör olduğunu anladık. Öncelikle kemoterapi gördüm daha sonra tümör ameliyatla temizlendi. Orada oluşan boşluk ‘kemik çimentosu’ ile dolduruldu ancak elimi hareket ettiremiyordum. Bu durum benim hayat standartlarımı çok etkiliyordu. Elim kesikmiş gibi hissediyordum” diye konuştu.

‘YÜZDE 60- 70 ORANINDA KULLANABİLİYORUM’

Turhal, “Yaşadığım zorlu sürecin ardından dünyada ilk olan protez, bileğime yerleştirildi. Yeni elime kavuşmuş oldum. Ameliyat sonrasında fizik tedavim devam etti. Sürekli hocalarımın gözü önündeydim. Şu anda yeni protezimle el bileğimin çok fazla bir kısıtlaması yok. Yüzde 60- 70 oranında elimi kullanabiliyorum. Hastanede işe başladım, benden istenen her şeyi yapabiliyorum. Doktorlarımla bir aradayım ve onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Onlara yardımcı olarak bir nebze olsun borcumu ödemeye çalışıyorum. Dilerim bu protez benden sonraki hastalara da uygulanır” dedi.

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