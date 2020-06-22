Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen Covid-19, konuşulma oranıyla rekor sayılara ulaştı. Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla planlı normalleşme süreci başlarken, gündemdeki yerini korumaya devam etti. Türkiye’deki güncel vaka sayısı ise 187 bin 685 olarak saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 10 Mart’tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı 700 bine yaklaşırken, normalleşme süreciyle birlikte çıkan basın haber adet sayısı 75 bin 284 olarak kaydedildi.

DÜNYADAKİ VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Ajans Press’in, gisanddata “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada Koronavirüse yakalanan kişi sayısının 8 milyon 952 bin 428 olduğu görüldü. Bu rakam 22 gün önce kıyaslandığında 1 Haziran tarihinde 6 milyon 170 bin 474 vakanın olduğu tespit edildi. Veriler anlık olarak artabilirken, şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 187 bin 685 olduğu saptandı. COVID-19’lu kişi sayısında, ilk üçte yer alan ülkeler; 2 milyon 279 bin 879 ile ABD, 1 milyon 83 bin 341 ile Brezilya, 583 bin 879 ile de Rusya olarak saptandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 468 bin 331 olarak kayıtlara geçti.