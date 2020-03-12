İtalya’da koronavirüsün yayılmasının hızının kesilmemesi üzerine tüm ülkenin karantinaya alınması, tarihi ve turistik kentlerin sokaklarının, meydanlarının alışılmadık şekilde boş kalmasına yol açtı.

Virüsün ilk tespit edildiği 21 Şubat’tan bu yana 631 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bini aşkın vakanın görüldüğü ülke âdeta sessizliğe gömüldü.



Dünya mirasının pek çoğunu sınırlarında bulunduran ülkede, kısa süre öncesine kadar turist yoğunluğundan şikâyet eden gözde şehirlerin sokakları, meydanları tek tük turist ile bu boşluğu fırsat bilip şehirlerinin tadını çıkarmak isteyen İtalyanlara kaldı.





Ülkede bazı gazetelerin, ‘Ülke diz çöktü’ ve ‘Meydanları boş İtalya’ başlıklarıyla gördükleri bu durum, Los Angeles Times gazetesince, ‘Koronavirüs karantinası, İtalya’yı güzel bir hapishaneye dönüştürdü’ başlığıyla aktarıldı.



La Repubblica gazetesi de, Paolo Sorrentino’nun ‘Muhteşem Güzellik’ filmine atıfla ‘Muhteşem Güzellik yapayalnız’ başlığını kullanarak başkent Roma’daki durumu anlattı. Her mevsim tarihî merkezi cıvıl cıvıl olan Roma olağanüstü bir şekilde ıssız.



Kararnamenin öngördüğü gibi tüm kafe ve restoranlara, gün içinde müşterilerin birbirlerine 1 metreden fazla yaklaşmaması için uyarılar asıldı ve kepenklerini saat 18.00’da kapattı.