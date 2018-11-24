Şiddetinilk defa bu kadar geniş incelendiği “Şiddet Psikolojisi”kitabı, kişisel gelişimde çığır açan nitelikteki bakışaçısıyla araştırmacı yazar Akif Manaf’ın 57. eseri olarakçıktı.

Her insanda var olan şiddeti algılamayı, tanımayı ve dönüştürmeyi derinlemesine analiz eden; okuyucuya ayna tutan; aynı zamanda şaşırtıcı sadelikte anlatımıyla elinizden bırakamadan okuyacağınız bir gelişim kitabı.

Günümüzde okullara kadar yaygınlaşan şiddet, aile içi, kadına karşı, siyasette, korunmasız hayvanlara karşı, hatta 3. Dünya Savaşı’nı başlatacak nitelikte güce kadar erişti. Yazar her bireyde şiddeti merhamete çevirecek farkındalığı yaratan çok etkileyici bir pencere açmakta.

Kitaptan bazı başlıklar şöyle: Şiddet Kaynağı, Şiddet Tetiklenmesi, Şiddet Endüstrisi, Şiddetin Meşrulaştırılması, Şiddet Hayatta Kalma Aracı, Şiddet Alışkanlığı, Şiddet Enerjisi, Şiddetin Cinselliğin Yerine Geçmesi, Şiddet Bağımlısı, Şiddetin Dönüşmesi, Şiddetin Aşılması….. Eseri okuyan her kesimden insan kendindeki şiddeti farkedip dönüştürebilir.

Bireyin gelişimi üzerine yayınlanan 57 eserinde de sıra dışı bakış açısı, derin analizleri, sade çözümlemeleri ile dahice bir pencere açan araştırmacı yazar Akif Manaf’ın gün geçtikçe okur kitlesi artıyor. Tüm kişisel gelişim okurlarına duyurulur. Kitap sevgi, barış ve farkındalık adına herkese hitap ediyor!

ARKAKAPAKTAN:

İnsanlar önce hayvanları gereksiz yere katletmekte sonra da uyguladıkları şiddet yüzünden birbirlerine saldırmakta ve insan insanı öldürmektedir. Şiddet orman yangını gibidir bir kere uygulanmaya başlandı mı, insanın bütün bünyesini yakıp yıkar….

Şiddet uygulayan insana, şiddet dolu geçmiş düşman olur ve onun şiddet dışı bir gelecek gibi dostu olamaz. Şiddet her zaman bir düşmandır ve şiddet uygulayan insanın en büyük düşmanı uyguladığı şiddettir….

Gerçek şu ki, sevgi olmayan her şey şiddettir. Nitekim soyutlanma sevgisizlik demektir. Kişi kendi ego kabuğuna çekilince ve sadece kendi kişisel istekleriyle ilgilenince sevgi azalır, bencillik artar ve şiddet patlar…

Bütün filmlerde şiddet sahneleri var çünkü şiddet hayatın bir parçasıdır. Şiddet sahnesi insanı hayvani düzeye indirir; şimdiyi ve geleceği unutturur. Eğer her bir insan içindeki şiddetin bilincinde ve farkında olursa, bu şiddet denilen illeti merhamet denilen nimete dönüştürebilir….