Tüm canlılara karşı özel hassasiyet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm canlıların yaşam hakkının korunması noktasındaki hassasiyetini sürdürürken Keçiören Belediyesi ekipleri de yaralı güvercin, Ankara Çayı’nın Gümüşdere koluna düşen sokak köpeği ve sahipsiz bir eşekle ilgili harekete geçerek, gerekli tedavi sürecini başlattılar.

GÜMÜŞDERE’YE DÜŞEN SOKAK KÖPEĞİ KURTARILDI

Gümüşdere’ye düşen sokak köpeği bir vatandaşın ihbarı ile kurtarılarak Keçiören Belediyesi’nin Bağlum’da hizmet veren Hayvan Barınağı ve Kliniğinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden sokak köpeği ile ilgili Veteriner Hekim Said Reşad Kanmaz, “Bakımını yaptık, hayati durumunun daha iyi olması için serum taktık, arka ayağında kırık tespit ettik, kırıkla ilgili gerekli işlemleri yapacağız, tedavimiz sonrası inşallah en kısa sürede doğal hayatına tekrar dönecek” dedi.

YARALI GÜVERCİN KORUMAYA ALINDI

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaralı bir güvercin için de harekete geçti.

Bağlarbaşı Mahallesi Fildişi Sokak’ta ikamet eden Esma Birol (65) buldukları yaralı bir güvercinle ilgili verdiği bilgide, “Benim oğlum gece çalışıyor, sabah işe giderken koşturarak geri döndü, elinde yaralı bir güvercin vardı, hava da yağmurluydu. Güvercini eve aldım yemini, suyunu koydum, fön makinasıyla kuruladım, 2 -3 gün evde baktık. Sonra oğluma ‘belediyeyi arayın gelsinler, bu kuşun ayağı kırık’ dedim. Oğlum da belediyeyi telefonla arayınca ekipler hemen gelip ilgilendiler” diye konuştu.

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Neden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan yardım istediğini de ifade eden Esma Birol, “Zaten başkanımızı takip ediyoruz, duyarlılığını biliyoruz, her şeye koşuyor, yardımsever, geçtiğimiz günlerde de pazarda gördüm, seviyoruz Turgut Başkanımızı. O nedenle ondan yardım istedim. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ederim” dedi.

Bağlum’daki kliniğe götürülen yaralı güvercin tedavi altına alındı. Burada yapılan sağlık muayenesinde güvercinin kanadında bir sıkıntı olmadığı, göğsünden darbe alıp, bir bacağının da kırık olduğu tespit edildi.

TERK EDİLEN EŞEK EVCİL HAYVANLAR PARKINDA

Bağlum mevkiinde terk edilmiş halde bulunan 6 -8 yaşlarındaki eşeği de bulunduğu yerden alan belediye ekipleri, tırnaklarının bakımını ve parazit tedavisini yaptılar. “Kadife” ismi verilen eşeğin bakımı, Ihlamur Vadisindeki evcil hayvanlar parkında devam ediyor.

“436 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ”

Duyarlı olmaya devam edecekleri mesajını veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sokak hayvanları Allah’ın yarattığı masum ve dilsiz varlıklardır. Göreve geldiğimizden bu yana 436 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirdik. Bunların 114’ü duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden bize ilettiği ihbarlar sonrası ekiplerimizin anında harekete geçmesi ile tedavi edildi” bilgisini paylaştı.