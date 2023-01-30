Tüketicilerin yüzde 70’i veri ihlali yaşamış markalara güvenmiyor

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Markalar için itibar kavramının önemi her geçen gün artıyor. Öyle ki, bir marka itibarı gelişmeyen kuruluşların başarılı olması pek mümkün olmuyor. Her geçen gün dijitalleşen dünyada ise marka itibarı oluşturmak ve sürdürebilmek giderek zorlaşıyor.

Tüketicilerin %70’inin daha önce veri ihlali yaşamış bir markaya güvenmediğini belirten Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, kişisel verilerin korunması ve marka itibarının zedelenmemesi için kolay uygulanabilir 3 kritik öneriyi sıralıyor. Ankara (Haber Merkezi)- Günümüzde marka itibarını güçlendirmenin ön koşulu olarak kullanıcı verilerinin korunması görülüyor. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin %70’inin daha önce veri ihlali yaşamış olan bir şirketten uzaklaştığını gözler önüne seriyor. Böyle bir ortamda gerek satışları artırmak gerek de çalışan bağlılığı geliştirmek için kritik önem taşıyan marka itibarının gözden kaçırılmaması gerekiyor. Giderek dijitalleşen dünyamızda ise bu durum her geçen gün önem kazanmaya devam ediyor. Daha önce veri ihlalleriyle karşılaşmış olan markaların güven kaybının bir sonucu olarak büyük finansal kayıplar yaşadığının altını çizen Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, kullanıcı ve marka arasındaki güven ilişkisinin veri güvenliğiyle sağlandığını aktarıyor.

Bilinçli Markalar Bilinçli Tüketicileri Çekiyor!

Siber güvenlik olayları her gün manşetleri süslese de markaların itibarına zarar verebilecek güvenlik açıkları konusunda harekete geçmek için yeterince çaba göstermiyor. İşletmelerin yalnızca %58’inin etkili siber güvenlik önlemleri aldığını ifade eden Gürsel Tursun, kişisel verilerin korunması ve marka itibarının zedelenmemesi için her zaman gerekli ve kolay uygulanabilen 3 önemli öneriyi sıralıyor.

1. Gizlilik politikanızda şeffaf olun. Güvenilir bir marka olduğunu aktarabilmek ve bu güven itibarını da müşterilere hissettirebilmek için en uygulanabilir yol, kişisel verileri korurken şeffaflığa önem vermek.

2. KVKK uygulamasında profesyonel destek alın. Yasal sınırlarla belirlenmiş kişisel verilerin güvenliğinin nasıl uygulanacağını bilmek yeterli olmayabilir. İşin profesyonellerinden konuyla ilgili destek almak markalara karşılaşacakları sorunlar mücadelede ve kişisel verileri hem idari hem de teknik boyutlar çerçevesinde korumak konusunda ciddi destek sağlayacaktır.

Kullanıcıları düzenli olarak bilgilendirin. Gizlilik politikalarının değişmesi ve kullanıcıların bilgilendirilmemesi, kullanıcı güvenini kırarken marka itibarını zedeliyor. Kullanıcılarla gizlilik politikaları konusunda düzenli olarak iletişimde kalmak güven sağlama konusunda katkı sağlayacaktır.