TÜKETİCİ MATRAH DÜZENLEMESİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

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Sıfır otomobil almak isteyen tüketicilerin beklediği matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu haberin yayılmasından sonra yeni matrah oranlarına göre araç fiyat sorgulamaları arttı ve hangi fiyat aralıklarındaki araçları kapsadığı merak konusu oldu. Türkiye’nin önde gelen 2.el araç ilan platformu arabam.com, aralık ayında 593 kişinin katılımıyla matrah düzenlemesi ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %35,2’si ÖTV matrah düzenlemesini olumlu buluyor, %45,9’u olumlu ancak sınırlı buluyor, %18,9’u ise olumsuz buluyor. Araştırmaya dahil olanların %77,5’i de 600.000 TL – 800.000 TL aralığındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istiyor.

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların %63,7’si araç almayı düşünüyor, katılımcıların %36,3’ü ise araç almayı düşünmüyor. Araştırmaya dahil olanların %70,3’ü de matrah düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiriyor.

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Yanıtlayıcılara “bu düzenleme sizi araç almaya teşvik ediyor mu?” sorusu sorulduğunda yanıtlayıcıların %54,2’si evet yanıtını verirken, %45,8’si hayır yanıtını veriyor.

Araştırmaya dahil olanlara matrah düzenlemesi ile ilgili ne düşündükleri sorulduğunda da yanıtlayıcıların %35,2’si düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirtiyor. Yanıtlayıcıların %45,9’u olumlu ancak yetersiz bulduğunu, %18,9’u ise olumsuz bulduğunu söylüyor.

Araştırma katılımcılarına hangi fiyat aralıklarındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istedikleri sorulduğunda yanıtlayıcıların %77,5’i 600.000 TL – 800.000 TL aralığındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istediğini belirtiyor. Katılımcıların %11’i 8001.000 TL – 1.000.000 TL aralığındaki araçlar için, %6,2’si 1.000.001 TL – 1.200.00 TL aralığındaki araçlar için, %5,3’ü 1.200.000 TL üstü araçlar için düzenleme istediğini söylüyor.