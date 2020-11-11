TÜİK’e göre işsizlik düştü

Türkiye genelinde işsizlik Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 13.2’ye, istihdam edilenler 975 bin kişi azalarak 27 milyon 554 bin kişiye, istihdam oranı da 2.4 puanlık azalış ile yüzde 43.9’a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı da 0.8 puanlık azalış ile, geçen yılın Ağustos dörnemindeki yüzde 14.0’ten yüzde 13.2 düzeyine geriledi. Aynı dönemode tarım dışı işsizlik oranı 1.0 puanlık azalış ile yüzde 15.7 oldu.

İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 13.5’e, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.7’ye geriledi. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2.2 puanlık azalışla yüzde 48.8, işgücüne katılma oranı ise 3.1 puanlık azalışla yüzde 56.4 oldu.

İşsizlik oranı, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta aynı dönemde 1.3 puan azalışla yüzde 26.1’e, istihdam oranı ise 3.3 puan azalarak yüzde 31.1’e geriledi. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 5.4 puanlık azalışla yüzde 42.1’e geriledi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 30.4 düzeyine yükseldi.

Bu dönemde, istihdam edilenler tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.2’si tarım, yüzde 19.8’i sanayi, yüzde 6.2’si inşaat, yüzde 54.7’si de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2020 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 3.3 puanlık azalış ile yüzde 50.6’ya geriledi.

Ağustos 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.2 puan azalarak yüzde 32.9 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.8 puan azalarak yüzde 20.6 oldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2020 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 3.6 artarak 4 milyon 779 bin kişiye çıktı.