Tarımsal girdi fiyatları (Tarım-GFE), Mart’ta aylık bazda yüzde 0.13, ilk üç ayda yüzde 1.71, yıllık bazda yüzde 7.66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.32 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre fiyatlar aylık bazda, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 0.04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 0.65 yükseldi. Fiyatlar yıllık bazda ise, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 7.30, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde de yüzde 9.96 arttı.

Fiyatlarda yıllık en fazla azalış yüzde 6.29 ile veteriner harcamaları alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en azalan diğer alt gruplar ise yüzde 2.24 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Buna karşılık, fiyatlarda bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 10.82 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 11.98 tohum ve dikim materyali ve yüzde 11.25 ile malzemeler alt gruplarında gerçekleşti.

Fiyatlarda aylık en fazla azalış yüzde 6.15 ile enerji ve yağlar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0.72 ile tohum ve dikim materyali oldu.

Mart ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 0.65 ile malzemeler, yüzde 2.36 ile makine bakım masrafları, ve yüzde 2.74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.