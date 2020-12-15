TÜİK: Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 20.76 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyatları Kasım’da aylık bazda yüzde 3.52, yıllık bazda yüzde 20.76 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki 11 aylık artış yüzde 18.19’u bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 14.33 olarak gerçekleşti.

Kasım 2020’de, endekste kapsanan 90 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatı azalırken 7 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 61 maddenin ortalama fiyatı da yükseldi.

Sektörlerde fiyatlar aylık bazda;

ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2.45,

balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3.18,

tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3.55 yükseldi.

Ana gruplarda fiyatlar aylık bazda;

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.98,

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.78,

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.89 yükseldi.

Yıllık bazda en az fiyat artışı yüzde 2.77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda oldu.

Yıllık bazda en az artış gösteren diğer alt gruplar da; yüzde 5.70 ile yağlı meyveler ve yüzde 7.45 ile lifli bitkiler oldu.

Buna karşılık, yıllık bazda fiyat artışının yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 35.34 ile çeltik, yüzde 32.25 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 27.28 turunçgiller oldu.

Aylık bazda en az fiyat artışı yüzde 0.35 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla aylık bazda en az fiyat artışı olan diğer alt gruplar yüzde 0.55 ile üzüm ve yüzde 0.81 ile yağlı meyveler oldu.

Buna karşılık, aylık fiyat artışının yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 9.71 ile lifli bitkiler, yüzde 6.43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 5.31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.