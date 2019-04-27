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27 Nisan 2019
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Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.
Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.
Sağlık Haberleri

TÜİK-Ölümlerin yüzde 38.4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından

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Türkiye’de 2018’de dolaşım sistemi hastalıkları, iyi ve kötü huylu tümörler ve solunum sistemi hastalıkları ölümle sonuçlanan ilk üç hastalık olmaya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ölüm nedenlerinde ilk üç 2018’de bir önceki yıla göre değişmezken, ölüm vakalarının yüzde 38.4’ünü dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19.7’sini iyi ve kötü huylu tümötler ve yüzde 12.5’ini de solunum sistemi hastalıkları oluşturdu.

Verilere göre dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39.7’sini iskemik kalp hastalıkları oluştururken, iskemik kalp hastalıklarını yüzde 22.4 ile serebro-vasküler hastalık ve yüzde 8.3’ünü de hipertansif hastalıkları izledi.

TÜİK’e göre kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2018’de 81 bin 129 oldu ve bu ölümlerin yüzde 30.8’i gırtlak ve soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde 2018’de dolaşım sistemi hastalıklarının en çok 51 bin 376 kişi ile 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin de 23 bin 674 kişi ile en çok 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

İkamet edilen illere göre ölüm nedenleri incelendiğinde de 2018’de dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla  yüzde 48 ile Çorum, yüzde 47.2 ile Denizli, yüzde 46.7 ile Adana ve yüzde 46.2 ile Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle oluşan ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il de sırasıyla yüzde 24.6 ile Kırklareli, yüzde 23.8 ile İstanbul, yüzde 23.2 ile Van ve Eskişehir yüzde 23 ile Edirne oldu. 

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