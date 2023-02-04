TÜİK, ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 6,65 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 57,68’e düştüğünü duyurdu.





TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; ocak ayında TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 6,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,45 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 77,22 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,53 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık 2023 yılı ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 18,35 ile sağlık oldu.



2023 yılı ocak ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 129 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 7,07, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,81 olarak gerçekleşti.