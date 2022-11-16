TÜİK: Konut satışları ekimde yüzde 25,3 azaldı

- Reklam -



TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde Türkiye genelindeki konut satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Ekimde toplam konut satışları içinde, yabancılara yönelik konut satışının payı ise yüzde 5,2 oldu.

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,3 azalıp 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konutla Hakkari, 42 konutla Ardahan ve 69 konutla Bayburt oldu. Konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

- Reklam -

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış gösterip 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışlarında ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu. Ekim ayındaki ipotekli satışların 4 bin 260’ı, ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37’si ilk el satış olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde yapılan diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

İlk el konut satış sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış gösterip 69 bin 968 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 5 BİN 377 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalıp 5 bin 377 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yönelik konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konutla Antalya aldı. Antalya’yı 1658 konut satışıyla İstanbul ve 490 konut satışıyla da Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 artarak 55 bin 21 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 23 konut satın alırken, bunu da sırasıyla 498 konutla İran, 310 konutla Irak ve 216 konutla da Ukrayna vatandaşları izledi.