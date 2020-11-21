TÜİK: İstihdam yüzde 2.6 arttı

Türkiye genelinde, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeşrekte, yıllık bazda istihdam yüzde 2.6 artarken, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı.

TÜrkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde yüzde 2.6 artan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, sanayi sektöründe yüzde 4.7, inşaat sektöründe yüzde 7.6 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0.3 arttı.

Aynı dönemde yüzde 3.6 azalan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, sanayi sektöründe yüzde 1.0 ve inşaat sektöründe yüzde 4.7 artarken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7.6 azaldı.

Bu dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi yüzde 6.4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 11.5, inşaat sektöründe yüzde 12 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2.4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 4.9 arttı. Aynı dönemde endeks; sanayi sektöründe yüzde 4.3, inşaat sektöründe yüzde 9.3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4.5 arttı.

Bu dönemde, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, yüzde 38 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 41.3, inşaat sektöründe yüzde 31.7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 37.2 arttı.

Aynı dönemde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yüzde 21,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 22.5, inşaat sektöründe yüzde 20.8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21.6 arttı.

Metodoloji gereği, Covid-19 etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan çalışanlar istihdama dahil edilirken, bu çalışanlara devlet tarafından yapılan ödemeler brüt ücret-maaş hesaplamalarına dahil edilmedi.