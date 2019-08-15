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TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8’e, tarım dışı işsizlik yüzde 15’e çıktı

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Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8’e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.

Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8’e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.

TÜİK verilerine göre:

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“Mayıs döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.4 puan artışla yüzde 15, genç nüfus (15-24 yaş) işsizliği 5.5 puan artarak yüzde 23.3’e ve 15–64 yaş grubunda 3.2 puan artarak yüzde 13.1’e yükseldi.

“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 869 bin kişi azalarak 28 milyon 269 bin kişi, istihdam oranı ise 2.0 puanlık azalış ile yüzde 46.1 oldu.

“Mayıs döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.3’ü tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 56.6’sı hizmet sektöründe yer aldı.

“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,5 puan, inşaat sektörünün payı 1.7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 2.0 puan arttı.

“İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 152 bin kişi artışla 32 milyon 426 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 52.9’a gerilerken, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0.9 puan düşüşle yüzde 71.7’ye gerilerken, kadınların işgücüne katılma oranı bir değişim göstermeyerek yüzde 34.4’te sabit kaldı.

“Mayıs döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 34.4 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 22.8 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi azalarak 27 milyon 876 bin kişiye gerilerken, istihdam oranı 0.3 puan azalarak yüzde 45.4 oldu.

“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 38 bin kişi artarak 4 milyon 527 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puan artarak yüzde 14 oldu.

”Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.3 puan azalarak yüzde 52.8’e geriledi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 25 bin, sanayi sektöründe 7 bin, inşaat sektöründe 44 bin, hizmet sektöründe 62 bin kişi azaldı

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