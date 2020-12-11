TÜİK: İşsizlik Eylül’de yüzde 12.7’ye geriledi

Türkiye genelinde işsizlik, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puan düşüşle yüzde 12.7’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1.5 puanlık azalış ile yüzde 14.9 düzeyine düştü.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişiye, istihdam oranı da 2.0 puanlık azalışla yüzde 44.1’e geriledi.

İstihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18.5’i tarım, yüzde 19.9’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü de hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü de aynı döneminde 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişiye, işgücüne katılma oranı da 3.0 puanlık azalışla yüzde 50.5’e düştü.

Bu dönemde, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, 3.8 puan azalarak yüzde 32.2’ye, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 3.3 puan azalarak yüzde 20.3’e düştü.

Genç işsizlik yüzde 24.3’e geriledi

– Türkiye genelinde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, yıllık bazda 1.8 puan azalışla yüzde 24.3’e, istihdam oranı da 2.4 puan azalışla yüzde 31.6’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde genç nüfusta işgücüne katılma oranı 4.2 puanlık azalışla yüzde 41.8’e geriledi.

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı da aynı dönemde 0.5 puanlık artışla yüzde 29.1 düzeyine düştü.

TÜİK verilerine göre 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı da aynı dönemde 1.2 puanlık azalışla yüzde 12.9, tarım dışı işsizlik oranı ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 15’e geriledi.

Bu yaş grubunda istihdam oranı 1.8 puanlık azalışla yüzde 49’a, işgücüne katılma oranı da 2.9 puanlık azalışla yüzde 56.2’ye geriledi.