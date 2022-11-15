TÜİK: İşsizlik 0,7 puan azaldı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022’nin 3’üncü çeyreğindeki işsiz sayısının, yılın 2’nci çeyreğine göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi olduğunu, işsizlik oranının ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

TÜİK, 2022’nin Temmuz-Eylül (3’üncü çeyrek) dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, erkeklerde yüzde 8,7; kadınlarda yüzde 12,8 olarak kayda geçti.

İSTİHDAM EDİLENLERİN SAYISI ARTTI

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3’üncü çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı, önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişi olurken istihdam oranı, değişim göstermeyerek yüzde 47,5 oldu. İstihdam oranı, erkeklerde yüzde 64,9; kadınlarda yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. İş gücü, 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi; iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 71,1; kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 0,8 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 16,1; kadınlarda yüzde 24,7 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 26 bin kişi, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 15,8’i tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 5,9’u inşaat, yüzde 56,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalışla 43,7 saat olarak gerçekleşti.