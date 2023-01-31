TÜİK: Ekonomik güven endeksi Ocak’ta arttı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin, Ocak 2023 döneminde yüzde 1,03 artarak 99,3 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Ocak 2023’e ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre, Ocak 2023’te tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.