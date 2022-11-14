TÜİK: Dış ticaret haddi eylülde azaldı

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret haddinin eylül ayında geçen yıla oranla 17,2 puan azalarak 71,2 olduğunu duyurdu.

TÜİK’ten dış ticaret endekslerine ilişkin yapılan açıklamaya göre; ihracat birim değer endeksi, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks, geçen yılla kıyaslandığında gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 arttı; imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı. İhracat birim değer endeksi, 2022’nin 3’üncü çeyreğinde önceki yılın 3’üncü çeyreğine göre yüzde 4,3 arttı. İhracat miktar endeksi, önceki yılın eylül ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı. İhracat miktar endeksi, 2022’nin 3’üncü çeyreğinde 2021’in 3’üncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.

İTHALAT ENDEKSLERİ

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İthalat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 27,4 artarken; gıda, içecek ve tütünde yüzde 11, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 ve yakıtlarda yüzde 157,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı. 2022’nin 3’üncü çeyreğinde ise 2021’in aynı dönemine göre yüzde 27,7 arttı. İthalat miktar endeksi de yüzde 8,4 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,9 ve yakıtlarda yüzde 22,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,3 arttı. İthalat miktar endeksi, yılın 3’üncü çeyreğinde yüzde 9,5 arttı.

DIŞ TİCARET HADDİ AZALDI

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 Eylül’ünde 88,4 olarak elde edilen ticaret haddi, bu yılın eylül ayında 17,2 puan azalarak 71,2 oldu. Dış ticaret haddi, 2022 yılı 3’üncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 16,4 puan azalarak 72,9 oldu.