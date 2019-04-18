11.8 C
Ankara
18 Nisan 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri TÜİK - Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor
TÜİK: Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor.
TÜİK: Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor.
Ekonomi Haberleri

TÜİK – Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor

Editör Editör

-

7
0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılında Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini oluşturan çocukların, aynı dönemde işgücüne katılım oranının yüzde 21.1’e yükseldiğini duyurdu.

TÜİK’te yer alan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2018’de Türkiye nüfusunun 22 milyon 920 bin 422’si olmak üzere yüzde 28’ini çocuk nüfus oluştururken, hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre de 2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3 düzeyinden 2018 yılında yüzde 21.1’e yükseldi. İşgücüne katılma oranlarına cinsiyet bazında bakıldığında 2017 yılında işgücüne katılma oranı erkek çocuklarında yüzde 28.5 iken, aynı oran kız çocuklarında yüzde 11.8 oldu. Bu oran, 2018 yılında erkek çocuklarında yüzde 30, kız çocuklarında değişmeyerek yüzde 11.8 oldu.

TÜİK: Çocukların işgücüne katılım oranı yükseliyor. İstanbul DHA

TÜİK verileri, Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfusun, 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluştururken bu oranın 1990 yılında yüzde 41.8 ve 2018 yılında da yüzde 28 olduğunu ortaya koydu. Nüfus projeksiyonlarına göre, çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23.3, 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde 2018 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan kent, yüzde 46.3 ile Şanlıurfa oldu ve Şanlıurfa’yı yüzde 43.9 ile Şırnak ve yüzde 42.5 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç kent de sırasıyla yüzde 16.7 ile Tunceli, yüzde 18.1 ile Edirne ve yüzde 18.7 ile Kırklareli oldu.

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılındaki yüzde 5.8 düzeyinden 2018 yılında yüzde 3.8’e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2018 yılında Ağrı yüzde 14.8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı ve Ağrı’yı yüzde 14.1 ile Muş ve yüzde 12.5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu yerler ise yüzde 0.7 ile Bolu, yüzde 0.9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikTürkiye ekonomisi kümede kalma mücadelesi veriyor
Sonraki İçerikGüncel üç fıkra
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.

Mangalcı gençlere rekor ceza

Editör -
İtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.
Saatçıoğlu, “Bebeğiniz 1.5 yaşına geldiği halde iletişim kuramıyor, sizinle göz göze gelmiyor ve ismi ile seslendiğinizde bakmıyorsa otizm şüphesi doğabilir.

TV’den gözünü ayırmayan bebekte gelişim geriliği şüphesi

İzmir'de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

İzmir’de devlet hastanesinde obezite merkezi açıldı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde tıpta kemik iliğinin yeni hücre üretememesi olarak bilinen 'fankoni aplastik anemi' hastalığı ile mücadele eden ve kemik iliği nakli için uygun donör bekleyen Meryem Ravza Bayrak (6) için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı.

İlik nakli bekleyen Meryem Ravza için seferber oldular

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.
PTT Spor Kadın Voleybol takımı

Filenin Güvercinleri ilk yılında şampiyon

Özel Haber Emre Yılmaz -
2018 – 2019 Voleybol Sezonu 1. Lig Bayanlar finalinde Sarıyer Belediyesi ile oynadığı final maçını kazanan PTT Spor Kadın Voleybol takımı, adını Sultanlar Ligine yazdırdı.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71