TÜİK BİZİ GÜLDÜRDÜ

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Hem de gülmek ne kelime, az kalsın gülmekten katılıyorduk, ne diyeyim TÜİK bizi güldürdü Mevla’m da TÜİK’i güldürsün emi…

Malum herkes aralık ayı enflasyonunu bekliyordu, memurun emeklinin gözü kulağı belirlenecek enflasyon oranı baz alınarak açıklanacak maaş zamlarındaydı.

Memlekette memur ve emeklinin maaş zamları belirlenirken ne yazık ki TÜİK tarafından belirlenen enflasyon oranı dikkate alınıyor. TÜİK enflasyonu siyasetçilerin baskısı ile gerçeğe aykırı bir biçimde son derecede düşük ölçünce siyasetçilerin eline koz geçiyor. Ben ne yapayım bak enflasyon bu kadar diye memura emekliye üç beş kuruş zammı anca yapıyor.

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TÜİK’in bu tavrını bilen memur ve emekliler zaten endişeli bir bekleyiş içindeyken TÜİK aralık ayı enflasyon oranını yüzde 1,18 olarak açıkladı. Bu oran tüm beklentilerin altında oldu, piyasa gerçekleri ile örtüşmedi ve elbette kimseye inandırıcı da gelmedi.

Ben defalarca TÜİK’in siyasi baskılar ile açıkladığı verilere itibar etmediğimi söyledim fakat tamam ben itibar etmiyor, hesaplamalarımda dikkate almıyorum ama devlet itibar ediyor enflasyon bu kadar al şu kadar maaş diye insancıkların eline üç beş kuruş tutuşturuveriyor.

Biliyorsunuz artık ülkede enflasyon sadece TÜİK tarafından ölçülmüyor birde bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup var.

Ülke ekonomisinin gerçeklerini çok daha iyi ölçen ENAGrup tarafından açıklanan veriler de şöyle:

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında % 5,18 arttı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı %137,55 olarak gerçekleşti.

TÜİK verileri ise şöyle:

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre % 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre % 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre % 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre % 72,31 olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,24 azalış; bir önceki yılın Aralık ayına göre % 97,72, bir önceki yılın aynı ayına göre % 97,72 ve on iki aylık ortalamalara göre % 128,47 artış gösterdi.

Enflasyonun baz etkisi ile düşüşe geçeceği fakat fiyatların düşmeyeceği gerçeği zaten tüm ekonomistler tarafından söyleniyordu.

Yani ülkemizde hayat ucuzlamadı, her şey hala çok ama çok pahalı ve daha da pahalanmaya devam ediyor.

Ücretler genel seviyesi ise çok düşük ve bu yüzden de özellikle düşük gelirli kesimde hayat pahalılığı son derecede yoğun bir şekilde etkisini gösteriyor.

Görüyorsunuz asgari ücrete yapılan % 54,66’lık zam bile asgari ücretin daha ele geçmeden açlık sınırının altında kalmasını engelleyemedi.

Şimdi iktidarın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı açıklamasını bekliyoruz.

Eğer enflasyon yüzünden ortaya çıkan kaybı karşılayabilecek çok ciddi bir zam yapılmazsa işte o zaman yandı gülüm keten helva, bu pahalılıkta memur ve emekliler kışı nasıl geçirir, yaza nasıl ulaşır bilmek mümkün değil.

Zaten zamlar da durmuyor TÜİK’in enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte içki ve sigaraya gelen ÖTV zammının da oranı belli oldu. Buna göre, ÖTV tutarlarındaki otomatik artış yüzde 22,29 oranında oldu.

Daha geçtiğimiz günde Et Süt Kurumu karkas et alım fiyatlarına ciddi oranda bir zam yapmıştı, bunun piyasada perakende satışa da yansıması bekleniyor.

Netice olarak enflasyonu düşürmek için bir şeyler yapılmaz sıkı para ve maliye politikaları uygulanmazsa enflasyon yükselmeye devam eder.

Şu anda gördüğümüz veriler baz etkisi ile oluşan veriler aynı merdiven çıkarken sahanlıkta düz gitmek gibi düşünün istikamet yukarı ama elbette dalgalanmalar olacak.