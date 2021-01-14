Tuhafiye dükkanının kasasındaki paraları çalan kadın kamerada

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, bir kadının iş yeri kasasından paraları çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine müşteri olarak giren kadın, kimsenin olmadığını anladığı sırada kasadaki paraları çaldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, paraları çaldıktan sonra kaçtı. Kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi ise kamera kayıtlarını izledikten sonra durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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