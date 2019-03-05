TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Şohoğlu, “Enflasyon verileri halen geçen yılın şubat ayına göre yüksek ancak şubat ayı artışı açısından geçen yıldan daha iyi durumda” dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, şubat ayına dair açıklanan enflasyon ve dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonda aylık yüzde 0.16’lık artışın Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade eden Şohoğlu, “2019 yılının ilk 2 aylık enflasyonunda, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha iyi durumdayız. Şubat ayındaki fiyat artışı, son yedi yılın en düşük Şubat artışına işaret ediyor. 6 aydan sonra ilk defa yıllık enflasyon yüzde 20’nin altına geriledi. Ancak halen enflasyon geçen sene şubattaki değerinin 9 puan üzerinde görülüyor. Enflasyondaki iyileşmenin gözle görülür hale gelmesinin yılın son çeyreğini bulacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE İLK 2 AYDA İHRACATA İYİ BAŞLADI”

Şubat ayında 14 milyarı aşan ihracat rakamlarıyla ilgili de değerlendirme yapan Şohoğlu, yılın ilk 2 ayında ithalatta yaşanan gerilemenin yüzde 23’ü bulmasının ihracatın ithalatı karşılama oranının yükseldiği anlamına geldiğini kaydetti. Şohoğlu, “Ocak ayında yüzde 5.9’luk olan artışın şubatta yüzde 3.7’lere varması Türkiye’nin ilk iki aya göre ihracata çok iyi başladığını bize gösteriyor” diye değerlendirmede bulundu.

“YAPISAL REFORMLA SERMAYE ÇEKİLEBİLİR”

Daha sürdürülebilir bir ekonomi için yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Şohoğlu, “Hem Türk iş dünyası hem doğrudan yatırım yapacak yabancı yatırımcılar bunu önemsiyor. Yapısal reformun birinci sırasında hukuk gelir, ikinci madde güven. Bunları sağlamamız uzun vadeli planlamamız için önemli” dedi.

Şohoğlu sözlerine şöyle sonlandırdı:

“Sıcak para faiz yüksek olduğunda geliyor ama fabrikaya, sanayi kuruluşuna gitmiyor. Bizim gelen parayı yatırıma çevirmemiz lazım. Türkiye’nin sermaye çekecek çok ciddi potansiyeli var. Bunu da yapısal reformla gerçekleştirebiliriz.”