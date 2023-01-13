Tuğçe’nin cinayet şüphelisi sevgilisi, ilaç içerek intihara kalkışmış (3)

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KAPISINA KARANFİL BIRAKTILAR

Eskişehir’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, sevgilisi Onur K. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can’ı evinin kapısı ününde andı. Olayın meydana geldiği Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü sokaktaki evin önünde bir araya gelen kadınlar, ellerinde Tuğçe Can’ın fotoğraflarını taşırken cinayeti kınadı.

Toplanan kadınlar adına konuşan Eskişehir’de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Temsilcisi Belemir Niğdelioğlu, “Dün defalarca bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can’ın öldürüldüğü yerdeyiz. Tuğçe dün, tam burada, birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail Onur K. yakalandı. Tuğçe için bundan sonra adalet mücadelesi başlayacak. Bugün burada Tuğçe’nin hesabını sorduğumuz gibi davanın da takipçisi olacağız. Tuğçe’nin ailesi, yakınları asla yalnız yürümeyecek. Eskişehir’de geçtiğimiz ay yine Tuğçe gibi genç bir kadın olan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, birlikte olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha geçtiğimiz gün ise Zerin Kılınç’ın birlikte olduğu erkekle bulunduğu binadan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği haberini aldık. Aylardır gözaltına bile alınmayan fail, olayın duyulmasının ardından tutuklanabildi. Eskişehir’de yaşanan tüm kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde olduğu gibi Tuğçe Can için, Ayşenur Çolakoğlu için, Zerin Kılınç için de adalet mücadelemizi yürüteceğiz” diye konuştu.

Grup üyesi kadınlar, açıklamaların ardından ellerindeki karanfilleri Tuğçe Can’ın öldürüldüğü apartmanın girişindeki fotoğrafının üzerine bıraktı. (DHA)

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)-

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