Tuğba’yı çalıştığı iş yerinden ayrılmayı kabul etmediği için öldürmüş

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Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde sevgilisi Tuğba Kul’u (22) tabanca ile öldüren Caner G. (29) yakalandı. Caner G.’nin, Tuğba Kul’dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Emek Mahallesi 7002 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; kıskançlık meselesi nedeniyle çıkan kavgada Caner G., kız arkadaşı Tuğba Kul’a, tabanca ile ateş açtı. Kul kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Caner G. de polis ekiplerince yakalandı. Caner G.’nin, Tuğba Kul’dan çalıştığı eğlence mekanından ayrılmasını istediği, sevgilisinin bu isteği reddetmesi ile olayın yaşandığı öğrenildi. Kul’un cenazesi memleketi Manisa’nın Salihli ilçesine gönderildi. Tuğba Kul’un komşularından Fatma İlboğa, “Silah seslerini duyduk, çıkıp, baktığımızda yerde yatıyordu. Hepimiz korktuk” dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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