Tüfekle vurduğu eski eşinin başında ağladıktan sonra intihara kalkıştı (2)

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HÜLYA KURTARILAMADI

Manisa’da, eşi Ali Alkan tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan Hülya Alkan, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BOŞANMIŞLAR

3 çocukları olduğu belirtilen Ali Alkan ile Hülya Alkan’ın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 önce boşandıkları ancak akraba oldukları için aynı soyadını taşıdıkları öğrenildi.

Öte yandan eski eşinin başında bir süre ağladıktan sonra tüfeğin namlusunu çenesinin altına dayayıp, ateşleyen Ali Alkan’ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)

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