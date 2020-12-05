Tüfeğini temizlerken eşini vurup kaçan koca yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da iddiaya göre temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu eşi Tuğçe U.’yu (24), karın bölgesi ve bacağından yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan Hidayet U. (30), polis tarafından yakalandı.

Olay, 3 Aralık Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Hidayet U., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada tüfek ateş aldı. Saçmalar karşısında oturan eşi Tuğçe U.’nun karın bölgesi ve bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Tuğçe U., komşuların ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğçe U. ifadesinde ”Eşim silahını temizlerken birden ateş aldı ve ben yaralandım” dedi.

Olayın ardından kaçan Hidayet U., bugün polis tarafından Zincirli Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Hidayet U., polise eşini, kendisinin vurmadığını söyledi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Hidayet U., kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.

FOTOĞRAFLI