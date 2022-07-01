TÜBİTAK’tan Van Gölü kıyısında gökyüzü gözlem etkinliği

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ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinasyonunda, 3- 5 Temmuz’da Van Gölü kıyısında gerçekleştirilecek gökyüzü gözlem etkinliğinde, Türkiye’nin dört bir yanından astronomi tutkunları bir araya gelecek.

TÜBİTAK’ın düzenlediği gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır Zerzevan Kalesi’nin ardından Van’da da gerçekleştirilecek. Etkinlik, Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı’nda 3- 5 Temmuz’da düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından astronomi tutkunlarının bir araya geleceği etkinlikte ‘Milli Uzay Programı’ vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılması amacıyla seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet yapılacak. Etkinlik, TÜBİTAK’ın koordinasyonunda sanayi ve teknoloji, gençlik ve spor, kültür ve turizm bakanlıkları tarafından Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından 3 Temmuz’da açılışı yapılacak etkinliğe; Van Valisi Ozan Balcı, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile astronomiye meraklı 1000’in üzerinde genç, aileleriyle birlikte katılacak. Programda, profesyonel ve amatör astronomlar, gökyüzünü inceleyerek yıldızlarla buluşma fırsatı yakalayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilk olarak ‘TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nin 1998 yılında başlattığı ve Antalya Saklıkent’te düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ni, Anadolu’nun farklı şehirlerine yayarak her yaştan gökyüzü meraklısını bir araya getiriyor. Gökyüzü gözlem etkinlikleri, Diyarbakır ile Van’ın ardından 22- 24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18- 21 Ağustos’ta Antalya’da gerçekleştirilecek. (DHA)

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