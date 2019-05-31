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31 Mayıs 2019
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TUBİL’in minik balerinleri şov yaptı

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Yenimahalle Belediyesi TUBİL Gençlik ve Çocuk Halk Dansları Topluluğu’nda eğitim gören Yenimahalle’nin minik balerinleri, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergiledikleri yılsonu bale gösterisi ile izleyicilerden tam not aldı.

Bale alanında yeteneklerini sergileyen ve öğrendiklerini uyum içerisinde sahneye yansıtan küçük dansçıları aileleri de yalnız bırakmadı. Heyecanla çocuklarının sahneye çıkmasını bekleyen anne ve babalar Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

Aileler mutluluk gözyaşlarını tutamadı

145 çocuğa dans eğitimi veren TUBİL eğitmenlerinin hazırladığı “Uyuyan Güzel” adlı gösteride Çaykovski’nin muhteşem müzikleri ile Pembe Periler, Altın Periler, Beyaz Kediler, Leylak Periler, Mavi Kuşlar,İyilik Perileri isimleriyle bale yapan 4-9 yaş arası minikler, izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.Çocuklarının sergiledikleri performanslara alkışlarla eşlik eden aileler, günün anısını saklamak için telefonlarını bir an olsun ellerinden bırakmadı. Çocuklarının sahnedeki danslarını gören aileler zaman zaman mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

“Sanat denilince ilk akla gelen ilçeyiz”

Minik balerinlerin gösterisine sürpriz ziyarette bulunan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, miniklerin sevgi gösterisiyle karşılandı. “Fethi Dede” diye sarılan miniklerle bol bol fotoğraf çektiren Yaşar, belediyeciliğin sadece asfalt, yol ve alt yapı yapmak olmadığını bunun yanında kültüre, sanata, spora önem verilmesi gerektiğini ifade etti. 9 yıldır farklı bir Yenimahalle yaratmayı asıl çabası olarak belirten Yaşar, “Çocukların birbirleriyle kaynaşmaları, sanatın ve sporun her dalında başarılı olmaları için bu salonları yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sanat denilince Ankara’da ilk akla gelen ilçeyiz” dedi.

Etkinlik sonunda Başkan Yaşar minik dansçılara yılsonu sertifikalarını tek tek takdim etti.

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