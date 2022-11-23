TUBİL rakiplerine geçit vermedi

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Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen, bölge yarışmalarında rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu.

100’den fazla kulübün katıldığı yarışmalarda, minikler ve yıldızlar grubu ile mücadele veren Yenimahalle ekibi, finalde Türk Halk Oyunları Federasyon Kupası’nı kaldırdı.

16 bölge birincisi şampiyonluk için yarıştı

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Şampiyonanın ilk etabında Ankara’da düzenlenen yarışmanın il birinciliğini elde eden TUBİL, Konya Akşehir’de gerçekleştirilen ikinci etap da ise bölge yarışmasının yine kazananı oldu.

Daha sonra Bayburt’ta yapılan, 16 bölge birincisinin katıldığı Türkiye Finali’nde başarısını sürdüren ekip, 32 dansçısı ile sergilediği Antalya yöresine ait halk oyunları ile halk oyunları alanında en iyi ödül olan Türk Halk Oyunları Federasyon Kupası’nı almaya hak kazandı.

Yenimahalle’nin gururları

TUBİL’in Türkiye Şampiyonu olmasından gurur duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Finale kaldıklarını öğrendiğimde, finalden de başarıyla döneceklerine emindim. TUBİL ekibimizi tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duydum. Aldıkları ödül halk oyunları kapsamında bir takımın alabileceği en zirvedeki ödüldür” dedi.