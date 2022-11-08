TTB TIP ÖĞRENCİLERİ KOLU: ŞEBNEM HOCAMIZA ÖZGÜRLÜK!

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TTB Öğrenci Kolu, 70 gençlik örgütünün imzasıyla yaptığı açıklamada “Şebnem Korur Fincancı emeğin, barışın, demokrasinin sesidir. Şebnem hocamıza özgürlük istiyoruz” dedi.

MERVE SABCIOĞLU

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrenci Kolu (TÖK), TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerinin hedef alınması ile ilgili 6 Kasım’da TTB’de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya TÖK üyelerinin yanı sıra gençlik örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Basın açıklamasında ilk sözü alan TÖK Yürütme Kurulu üyesi Helin Çakır, hem hekimlik hem de demokrasi ve insan hakları mücadelesindeki öğretmenleri Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması üzerine bir araya geldiklerini söyledi. Üniversiteler üzerinde baskı kurma sürecinin tam 41 yıl önce, 6 Kasım 1981’de YÖK’ün kurulmasıyla büyüdüğünü ifade eden Çakır, bu baskılara karşı gençliğin mücadeleden vazgeçmediğini de sözlerine ekledi.

70 gençlik örgütünün imzasıyla yayımlanan ve TÖK Yürütme Kurulu üyesi Şiyar Güneş tarafından okunan açıklamada “Şebnem hoca kimdir? Şebnem hoca insan haklarının yılmaz savunucusudur. Bir adli tıp uzmanıdır ve yıllarını işkence, kötü muameleye karşı yaşam hakkını savunarak geçirmiş bir bilim insanıdır” dendi. “Hocamızın hiçbir sözü suç unsuru değildir” vurgusu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dr. Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Biz üniversite öğrencilerinin, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin ‘Şebnem hoca’sıdır.”

Açıklama şu ifadelerle sonlandı:

“Şebnem hocamızın serbest bırakılması için; demokratik bir ülke, demokratik bir üniversite için kampüslerden sokaklara bulunduğumuz her yerde dayanışmamızı büyütüyoruz!

Şebnem Korur Fincancı emeğin, barışın, demokrasinin sesidir. Şebnem hocamıza özgürlük istiyoruz!

Baskılarınız, tutuklamalarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramayacak ve yaşamı savunanlar mutlaka kazanacak!”

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