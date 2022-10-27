TTB Merkez Komitesi’nden Şebnem Korur Fincancı açıklaması

- Reklam -

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) 2’nci Başkanı Ali İhsan Ökten, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına ilişkin, TTB Merkez Konseyi’nin hazırladığı metni okudu. Metinde, “Şebnem Korur Fincancı; hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır. Türk Tabipleri Birliği’ne ve Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz” denildi.

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ile ilgili basın açıklaması yaptı. Türk Tabipleri Birliği önünde gerçekleşen basın açıklamasında Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Onur Erden, “Size söz olsun hocam; sadece sağlık sistemini değil hep beraber insanca yaşayacağımız bir düzeni inşa edeceğiz. Şebnem Korur Fincancı’ya özgürlük. Emek ve demokrasi örgütlerine yönelik baskılara son verilsin” ifadelerini kullandı.

TTB 2’nci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise TTB Merkez Konseyi’nin hazırladığı metni okudu. Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Şebnem Korur Fincancı; hayatını insan haklarına ve yaşatmaya adamıştır. Şebnem Korur Fincancı Hekimlerin, tıp öğrencilerinin, adli tıp uzmanlarının, bilim insanlarının, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin Şebnem Hoca’sıdır. Türk Tabipleri Birliği’ne ve Şebnem Korur Fincancı’ya sahip çıkmayı sürdüreceğiz.” (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -