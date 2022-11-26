TTB Başkanı Fincancıhakkında7,5 yıla kadar hapis cezası istemi

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör operasyonları sırasında kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

TSK’nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia eden TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 26 Ekim’de İstanbul’da gözaltına alındı. Ankara’ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Fincancı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Fincancı hakkında Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede şüphelinin yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Fincancı’nın, ifadesinde adli tıp uzmanı olduğu, söz konusu canlı bağlantı ile PKK silahlı terör örgütüne yönelik bir propaganda yapmadığını söylediği; ancak yapmış olduğu görüşmenin canlı bağlantı şeklinde çok geniş kitlelere ulaşabilecek ana haber bülteni kapsamında ve uluslararası ölçekte kapsamlı yayın olduğu, söz konusu canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullanmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı aktarıldı. İddianamede, bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılarak, şüphelinin hem olay yerine gitmeksizin nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilmiş bir video üzerinden ‘toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış’ şeklinde açıklama yaptığı aktarıldı.

‘RESMİ KONUMUNU PROPAGANDA FAALİYETİNDE KULLANDI’

Şüphelinin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olarak ulusal düzeyde ve resmi bir sıfat ile gayri resmi bir haber kanalına canlı bağlantı yapmak suretiyle bulunduğu makamı, mesleki konumu ve propaganda faaliyetinde kullandığı da aktarılarak, “Paylaşımın ulusal ve uluslararası düzeyde ulaştığı kitle, ne zaman, nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği, nasıl kamuoyuna ulaştırıldığı, kaynağı belirsiz ve canlı bağlantıda gösterilmeyen sözde bir video görüntüsü üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetler ile PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetleri bağdaştırılmak suretiyle PKK silahlı terör örgütünün illegal faaliyetlerinin propagandası yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, şüphelinin ‘terör örgütü propagandasını’ basın yoluyla yapmasının artırım sebebi olduğu da belirtilerek, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.