TTB AHEK: SAĞLIĞIMIZI KAYBETTİK SAĞLIK BAKANLIĞI NE YAPIYOR?

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TTB AHEK, ASM’lere aşı, kanser tarama kiti ve üreme sağlığı ilaçlarının gönderilmediğini söyleyerek “Sağlığımızı kaybettik” başlığı ile basın açıklaması yaptı. TTB AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, kendi çalıştığı ASM’ye gönderilen aşıların çok az olması nedeniyle birimler arasında kura çekerek aşıları paylaşmak zorunda kaldıklarını anlattı.

MERVE SABCIOĞLU

ürk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB AHEK), Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) aşı, kanser tarama kiti ve üreme sağlığı ilaçlarının gönderilmediğini söyleyerek “Sağlığımızı kaybettik” başlığı ile basın açıklaması yaptı.

TTB AHEK Başkanı Emrah Kırımlı, “İki aydır süre aşı sorunları, üç yıla yakındır süren aile planlaması, doğum kontrol yöntemlerinin temin edilememesi sorunları, iki yıla yakındır süren kanser tarama kitlerinin yokluğu ve tetanoz, Hepatit B aşılarının elimizde bulunmaması ve kısıtlı olmasından kaynaklanan sorunlar yüzünden ‘Sağlığı kaybettik’ diyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Teşvik ödemeleriyle, beyaz reformlarla, Sağlık Bakanlığı’nın tweetleriyle bu güne kadar geldik ancak gerçekte ne sağlık çalışanları ne de yurttaşlarımızın sağlığını koruyamıyoruz. Sağlığını geliştiremiyoruz. Hep beraber sağlığımızı kaybettik.”

TTB Merkez Konseyi üyesi Adalet Çıbık, şöyle konuştu:

“2003’ten beri uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile çöken sağlık sisteminden en çok etkilenen basamak birinci basamak oldu. Bu yılın bütçesinde de olması gereken yine olmadı. Bütçenin yüzde 30’luk kısmı birinci basamağa, yüzde 70’lik kısmı tedavi edici hizmetlere ayrıldı. Yani çok az bir kısım koruyucu hekimliğe ayrıldı.

Koruyucu hekimliğin uygulandığı birinci basamaktaki bu ilgisizlik, önem vermeme bizim sağlık göstergelerimize her türlü şekilde yansıyor.”

“AŞILARI BİRİMLERE KURA İLE DAĞITTIK”

Çıbık’ın ardından tekrar söz alan Kırımlı, “Basın açıklamamızı hazırlarken Türkiye genelinden aile hekimi arkadaşlarımıza anketle sorduk, sadece belirli yerlerde mi sorunlar var diye. Türkiye’nin her tarafında ne yazık ki bu sorunlar yaşanıyor” dedi. Kırımlı, çalıştığı ASM’de yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

“Bize kısıtlı olarak aşılar gönderiliyor. Yedi birimli ASM’de çalışıyorum, 60 tane tetanoz aşısı gönderildi toplamda. Yedi birime böldük, sekizer tane aldık, kalan dört taneyi kura ile dağıttık birimlere. Dört birim dokuz aşı aldı, üç birim sekiz aşı aldı. Dün bir hastam geldi, 60 yaşında, 10 yıl önce olmuş tetanoz aşısını. Kendisi talep ediyor, ne yazık ki ona aşısını yapamıyoruz ve bu sorumluluk benim sırtıma bırakılıyor. Sağlık Bakanlığı aşının neden olmadığını, ne zaman geleceğini söylemediği için bunun hasta ile iletişimini yapmak zorunda kalan, o riski taşıyacak olan ben ve hastamız oluyor.”

“BEBEKLERİMİZ VEREM, ÇOCUK FELCİ, SARILIK AŞILARINI OLAMIYORLAR”

Kırımlı’nın okuduğu TTB AHEK’in basın açıklamasından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Sağlığımızı kaybettik. İki aya yakın süredir verem, çocuk felci, tetanoz ve hepatit B aşılarımız yok. Biz rahim ağzı kanserini önlemek için HPV aşısını beklerken bebeklerimiz verem, çocuk felci, sarılık aşılarını olamıyorlar. Yaralananlar tetanoz aşılarını olamıyorlar. Diyaliz hastalarımız Hepatit B aşılarını olamıyorlar. Riskli gruptaki sağlık çalışanları hepatit aşılarını olamıyorlar. Aşıları erteliyoruz, sağlığımızı kaybettik.

Üç yıla yakın süredir üreme sağlığının en önemli bileşeni olan doğum kontrol ilaçları yok. Üç yıldır Aile Sağlığı Merkezlerine condom, doğum kontrol hapları ve iğneleri gönderilmiyor. Üreme sağlığı hizmetini veremiyoruz.

Kanser tarama kitlerimiz yok. Erken tanı imkanı ile tümüyle tedavi olabilecek hastalarımızı kanser riski ile baş başa bırakıyoruz. Hastalarımızı kaybediyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na son bir kez daha soruyoruz. Aşılarımız neden yok? Kanser tarama kitlerimiz neden yok? Üreme sağlığı ilaçlarımız neden yok? İlaç yok, doktor yok, randevu yok. MHRS sayılarını merak etmiyoruz. Sağlığımızı kaybettik. Sağlık Bakanlığı ne yapıyor?”

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